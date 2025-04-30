Запрет на полеты ВС ввели в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля

Для обеспечения безопасности полетов самолетов временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал он.

Ограничения на полеты вводили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 28 апреля. Запрет установили в 07:25 и сняли в 09:30. Во время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов.

Также ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов вводили в ночь на 24 апреля. Запрет установили в аэропортах в Московской области и Калуге — Жуковском и Грабцеве.