Пулково возобновил работу после двухчасовой паузы. На запасные аэродромы ушли 17 судов

Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли 17 самолетов

Аэропорт Пулково снова работает в штатном режиме после вынужденной приостановки утром 28 апреля. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в 07:25 и сняли в 09:30. Причиной

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково», — добавил Кореняко.

Отдельно он подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны сообщили о двух сбитых беспилотниках над территорией Ленинградской области. Также информацию об этом опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко.