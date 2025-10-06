Запрет на полеты отменили в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика

Ограничения на полеты самолетов сняли с аэропортов Сочи, Краснодара и Геленджика. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

По словам пресс-секретаря ФАВТ, во время действия запрета на запасные аэродромы улетели пять самолетов, следовавших в Сочи.

Сотрудники аэропортов делали все возможное для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.

Ранее около 10 взрывов прогремели в небе над Туапсе. Очевидцы рассказали, что слышали хлопки со стороны Черного моря. Громкие звуки раздавались около двух часов.

Также утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили один беспилотник. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб.