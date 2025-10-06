Один беспилотник сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Также утром Telegram-канал Shot сообщил, что в Туапсе прогремели 10 мощных взрывов. По словам очевидцев, хлопки были слышны со стороны Черного моря. Громкие звуки раздавались на протяжении двух часов.

Кроме того, взрывы услышали недалеко от поселка Лазаревское в Сочи. В небе появились яркие вспышки, предварительно, работали системы ПВО.

Еще ночью стало известно о массовых задержках в аэропорту Сочи из-за введения ограничений на полеты самолетов. Задержали более 20 рейсов.