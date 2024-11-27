Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП

В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Это стало причиной отключения света по всему региону.
Балицкий отметил, что восстановительные работы закончат в ближайшее время.
«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания», — добавил он.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Причины аварии пока не известны.
Ранее энергетики перешли на усиленный режим работы в Калужской области. Сильный ветер семь раз за ночь оборвал линии электроснабжения. Непогода также стала причиной обрывов проводов и локальных отключений света в Подмосковье. Бригады специалистов работали круглосуточно.
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