Повреждения на линиях электропередачи после снегопада устранили в Можайске

Уже вторые сутки энергетики «Россети Московский регион» ведут работы по устранению повреждений на линиях электропередачи, вызванных сильным циклоном. Непогода стала причиной обрывов проводов и локальных отключений электричества, в том числе из-за падения деревьев под тяжестью снега.

Для восстановления электроснабжения мобилизованы все силы и ресурсы. Бригады специалистов работают в круглосуточном режиме, задействована специализированная техника.

«Несмотря на сложные погодные условия, специалисты делают все возможное, чтобы максимально оперативно вернуть свет потребителям», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Он также призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Для уточнения информации о ходе восстановительных работ вы можете обратиться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220.

Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и обеспечить надежное электроснабжение в регионе.

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