Сильный ветер 7 раз за ночь оборвал линии электроснабжения в Калужской области

Энергетики перешли на усиленный режим работы в Калужской области. Из-за сильных порывов ветра за ночь в регионе произошло семь обрывов линий электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Шесть обрывов оперативно восстановлены, еще один восстановят в течение часа», — заверил он.
Также Шапша обратил внимание на неблагоприятный прогноз погоды — он сохранится еще некоторое время.
С учетом этого специалисты, по его словам, продолжат принимать все необходимые усилия, чтобы жители не остались без света в непогоду.
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