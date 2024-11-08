«Запах в туалете стоит уже невозможный». Жители города в Сибири остались без тепла и воды

В Бодайбо Иркутской области произошла коммунальная авария. С раннего утра жители города остались без воды и тепла, притом что в Сибири уже установилась минусовая погода. Некоторые из них рассказали 360.ru о своих злоключениях.

«Хуже всего то, что запах в туалете стоит уже невозможный, и то, что пять литров воды стоит от 200 рублей», — пожаловалась жительница по имени Екатерина.

Она отметила, что таких продолжительных отключений воды и тепла в городе, особенно в зимний период, не было уже много лет.

Другой житель Бодайбо заявил, что мэр города живет в Иркутске, который более чем в тысяче километров, и бывает на рабочем месте по нескольку месяцев в год.

«Считаю, что если бы он постоянно находился на месте и занимался своими прямыми обязанностями, этой ситуации можно было бы избежать», — написал он.

Собеседник 360.ru добавил, что большинство детских садов закрылись из-за коммунальной аварии, и людям пришлось брать отпуска за свой счет.

Ранее мэр Ессентуков обвинил местного жителя в отсутствии отопления в городе. Тот, в свою очередь, заявил, что с ним никто из администрации не связывался.