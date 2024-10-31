Мэр Ессентуков Крутников обвинил местного жителя в отсутствии отопления

Мэр Ессентуков Владимир Крутников обвинил местного жителя в том, что из-за него не могут наладить подачу отопления в дома. Об этом сообщил сам житель изданию «Подъем» .

Накануне в городе случилась коммунальная авария, и около тысячи жителей сидели без тепла при температуре +5 градусов. Мэр утверждает, что попросил собеседника издания перегнать автомобиль, поскольку прямо под машиной проходит изгиб трубы, но тот отказался это сделать.

Сам владелец машины Александр объяснил, что находится в отпуске в другом городе и вернется только через две недели. Кроме того, по его словам, ни сам Крутников, ни кто-либо еще из администрации города с ним не связывался, а единственный звонок был от некоего сотрудника правоохранительных органов, который бросил трубку, узнав, что его собеседника нет в Ессентуках.

«Мы не препятствуем, с утра машину мои друзья отогнали. Но самое главное, что люди, которые там находятся, говорят, что там рабочими даже не пахнет», — заявил он.

Накануне жители 470 домов в двух районах Новосибирска остались без отопления из-за остановки оборудования.