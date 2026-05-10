Запах газа в Анапе объяснили работами под Новороссийском

Мэр Анапы Маслова: запах газа в городе появился из-за работ в Южной Озереевке

Периодическое появление похожего на газовый запаха в Анапе объяснили работами на базе в Южной Озереевке под Новороссийском. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в телеграм-канале .

Причной для комментария стали многочисленные жалобы жителей на неприятную характерную вонь на территории города.

«Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска», — уточнила Маслова.

По ее словам, след доходит до Анапы при низком атмосферном давлении, а также при южном или юго-восточном ветре. После смены направления ветра он исчезает.

Маслова добавила, что это явление никак не угрожает жителям. Состояние воздуха контролирует управление Роспотребнадзора по региону. Если специалисты зафиксируют превышение допустимых норм загрязняющих веществ, ведомство сообщит местным властям и жителям.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что морская вода после загрязнения пляжей в Анапе вновь стала соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.