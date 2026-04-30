Три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам

Морская вода в Анапе, пляжи которой ранее пострадали от загрязнения, теперь соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировал ТАСС .

«Там, где пляжи загрязнены, <… > вода морская соответствует гигиеническим нормативам в течение периода исследования после Нового года», — сказала она.

Попова добавила, что ведомство продолжит следить за состоянием пляжей и морской воды на Черноморском побережье. Специалисты будут отслеживать ситуацию и проверять качество воды на протяжении всего лета.

Разрешить использование пляжей Анапы для летнего отдыха в предстоящем сезоне готовы, но только при неукоснительном выполнении всех требований.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Анапе начали работы по восстановлению пляжей. Процесс разделили на несколько этапов.