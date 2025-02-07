«Замкнутый и агрессивный». Подросток молотком разбил голову восьмикласснику из-за обиды

«Наложены швы. Сейчас он находится в данное время в поликлинике у хирурга на перевязке, но нам сказали на четвертый-пятый день обязательно сделать МРТ. Мы продолжаем обследоваться. [Сын] слабый. Он встает, у него головокружение. Ну естественно, он же получил сотрясение мозга», — рассказала мама подростка.

Женщина рассказала, что еще не написала заявление в полицию. Но намерена это сделать.

«Потому что слов сожаления ни со стороны ребенка, ни со стороны родителей не было. Когда у него спросили: „Вы сожалеете о содеянном?“ Он сказал: „Нет, мне надо было выплеснуть свой гнев“», — сообщила она.

Ни родители, ни администрация школы, по словам матери мальчика, с ней не связалась — только классный руководитель.

«Ни единого звонка не было», — подчеркнула она.

Собеседница 360.ru уточнила, что нападение произошло в стенах школы. Теперь ей страшно отправлять сына на занятия.

«Свидетели, которые были рядом с моим сыном, вот эти одноклассники, сказали, он (напавший мальчик — прим. ред.) очень замкнутый и очень агрессивный. И девочки полиции тоже рассказали, как он им угрожал, пугал. Ну, был неадекватный парень. Почему он в таком состоянии, находясь на учете в ПНД, посещал школу — непонятно», — отметила мать.

Как сообщил «Mash на Мойке», 14-летний мальчик, который учится в седьмом классе, нанес удар 15-летнему восьмикласснику и сразу убежал. По данным 78.ru, у школьников произошел конфликт на перемене. Обиженный подросток, затаив злобу, сбегал домой за молотком и жестоко отомстил обидчику.

Нападавший состоит на профилактическом учете, в школе характеризовали как проблемного и конфликтного ребенка, уточнял «Mash на Мойке». После произошедшего мальчик сам оказался в больнице — детской психиатрической клинике.

Мама ученика, который напал с молотком на школьника, отказалась комментировать ситуацию.

Ранее в Екатеринбурге школьник пырнул одноклассника ножом в спину. Накануне подростки поругались