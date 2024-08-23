Появилось видео с захватом террористов в волгоградской ИК

Снайперы четырьмя точными выстрелами нейтрализовали нападавших, спецназ освободил заложников. Из-за захвата ИК пострадали четыре сотрудника, двое поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что заключенные взяли сотрудников ИК в заложники по приказу какого-то криминального авторитета. Он уточнил, что на такой шаг могут пойти психически нездоровые или радикально настроенные люди. Преступники также могли устроить захват заложников, чтобы заявить о какой-то террористической ячейке, добавил Попов.