Появилось видео с захватом террористов в волгоградской ИК

Росгвардия опубликовала кадры с задержанными захватчиками волгоградской ИК

Силовики задержали террористов, которые устроили захват волгоградской исправительной колонии № 19. Кадры с работой правоохранителей опубликовала пресс-служба Росгвардии.

Снайперы четырьмя точными выстрелами нейтрализовали нападавших, спецназ освободил заложников. Из-за захвата ИК пострадали четыре сотрудника, двое поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что заключенные взяли сотрудников ИК в заложники по приказу какого-то криминального авторитета. Он уточнил, что на такой шаг могут пойти психически нездоровые или радикально настроенные люди. Преступники также могли устроить захват заложников, чтобы заявить о какой-то террористической ячейке, добавил Попов.

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте