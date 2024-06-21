Участник захвата заложников в ростовском СИЗО вышел из комы

Террорист Даниил Камнев, участвовавший в захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вышел из комы после тяжелого ранения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Во время штурма изолятора 28-летний террорист получил ранение в голову. В течение пяти дней Камнев находился в коме. Сейчас он пришел в себя и может разговаривать. Силовики уже допросили его.

Камнев стал сторонником радикального течения ислама. В СИЗО он попал после приговора за организацию экстремистской деятельности.

Группа террористов, содержавшаяся в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, в ночь на воскресенье, 16 июня, сбежала из камер и захватила в заложники двух сотрудников изолятора. Преступники вооружились топорами и резиновыми дубинками. Они заявили о своей причастности к «Исламскому государству»* и потребовали предоставить им транспорт и оружие.

Силовики провели штурм изолятора, в ходе которых ликвидировали террористов и освободили заложников. Позже выяснилось, что один из участников захвата в ходе штурма был тяжело ранен, но выжил.

* Запрещенная в России террористическая организация.