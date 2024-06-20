Заключенных ростовского СИЗО оставили без вентиляторов после захвата заложников

Сотрудники следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону ужесточили условия содержания для заключенных после того, как группа террористов взяла в заложники высокопоставленного сотрудника областного УФСИН и охранника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, из камер забрали все электроприборы, включая вентиляторы. Днем температура воздуха на улице прогревается до +34 градусов, поэтому нахождение в замкнутом пространстве без потока прохладного воздуха станет невыносимым.

Кроме того, заключенных и посетителей СИЗО стали тщательнее досматривать, а количество проверок камер увеличили. Сократилось только время свиданий. Теперь на общение с адвокатами или родными заключенным отводят только полчаса.

При этом на это свидание еще надо как-то попасть. Mash обратил внимание, что с сайта ФСИН из сервиса по бронированию визитов в следственные изоляторы пропала Ростовская область.

Находившиеся в СИЗО заключенные под руководством двух осужденных за терроризм взяли в заложники начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму и младшего инспектора в минувшее воскресенье, 16 июня. Для освобождения захваченных людей следственный изолятор брали штурмом. В ходе операции силовики ликвидировали всех террористов. По данным СМИ, один из них выжил и сейчас находится в больнице Ростова-на-Дону.