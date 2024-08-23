Стало известно о состоянии пострадавших при захвате ИК-19

Волгоградский комздрав сообщил о тяжелом состоянии двоих пострадавших в ИК-19

Двое пострадавших при захвате исправительной колонии № 19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев в видеообращении, опубликованном в пресс-службе администрации региона.

По словам чиновника, в центральную районную больницу Суровикинского района доставили четырех пострадавших работников ФСИН.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека — средней степени тяжести», — сказал Себелев.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Суровикинскую ЦРБ направили специалистов-медиков. Он подчеркнул, что в регионе достаточно сил и средств для оказания помощи пострадавшим.

Группа радикалов напала на ИК-19 в Волгоградской области 23 августа. Злоумышленники взяли сотрудников колонии в заложники. Начальник ФСИН доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в исправительном учреждении.