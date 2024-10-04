Загрязнений воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявили

Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха после пожара на пермской нефтебазе

Роспотребнадзор исследовал воздух в районе пожара на нефтебазе в Осенцах. Результаты опубликовала пресс-служба ведомства по Пермскому краю.

Специалисты Роспотребнадзора отреагировали на сообщения о возгорании на территории ООО «Нефтемаслоресурс». Эксперты провели мониторинг на границе с ближайшей жилой застройкой.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — уточнили в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора взяло ситуацию на контроль.

Частная нефтебаза загорелась 4 октября. Огонь удалось ликвидировать на 10 тысячах квадратных метров. В МЧС назвали две предварительных причины ЧП: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

К тушению пожара привлекли 60 специалистов и 19 единиц техники. Спасатели предотвратили распространение пламени на дома в частном секторе и административный корпус.