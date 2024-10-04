Пожар произошел на частной базе с нефтепродуктами в Пермском крае

МЧС: в Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов. Огонь распространился на 10 тысячах «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул на объекте в промзоне у деревни Осенцы. Пламя охватило емкости с топливом. Спасатели не допустили перехода огня на частные жилые дома, административное здание и сухую растительность.

«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае», — добавили в министерстве.

К тушению огня привлекли более 60 специалистов и 19 единиц техники. Никто не пострадал.

Накануне вечером пожар произошел в административном здании исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Огонь тушили 46 человек и 14 единиц техники. Открытое горение ликвидировали меньше, чем за час.