В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов. Огонь распространился на 10 тысячах «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар вспыхнул на объекте в промзоне у деревни Осенцы. Пламя охватило емкости с топливом. Спасатели не допустили перехода огня на частные жилые дома, административное здание и сухую растительность.
«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае», — добавили в министерстве.
К тушению огня привлекли более 60 специалистов и 19 единиц техники. Никто не пострадал.
Накануне вечером пожар произошел в административном здании исправительной колонии строгого режима в Екатеринбурге. Огонь тушили 46 человек и 14 единиц техники. Открытое горение ликвидировали меньше, чем за час.
Пожар произошел на частной базе с нефтепродуктами в Пермском крае
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