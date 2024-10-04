Пожар на нефтебазе в Пермском крае ликвидирован. МЧС назвало две версии ЧП

МЧС заявило о ликвидации пожара на нефтебазе в Пермском крае на 10 тыс. кв. м.

Крупный пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы Пермского края удалось ликвидировать на 10 тысячах квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Причину ЧП установят дознаватели ведомства. Сейчас рассматривается две версии: первая — неосторожное обращение с огнем, вторая — аварийный режим работы электрооборудования.

На месте происшествия работали более 60 специалистов и 19 единиц техники. Огонь охватил емкости с топливом. Спасатели смогли не допустить перехода пожара на частные жилые дома и административный корпус.