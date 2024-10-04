Пожар на нефтебазе в Пермском крае ликвидирован. МЧС назвало две версии ЧП

Крупный пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы Пермского края удалось ликвидировать на 10 тысячах квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Причину ЧП установят дознаватели ведомства. Сейчас рассматривается две версии: первая — неосторожное обращение с огнем, вторая — аварийный режим работы электрооборудования.
На месте происшествия работали более 60 специалистов и 19 единиц техники. Огонь охватил емкости с топливом. Спасатели смогли не допустить перехода пожара на частные жилые дома и административный корпус.
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