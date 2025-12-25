Загрязнение в русле реки Яуза устранили

Масляное пятно в русле реки Яуза ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

«После получения сообщения о наличии масляных следов на реке Яуза оперативные бригады „Мосводостока“ прибыли на место для обследования участка акватории в районе улицы Менжинского. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы масляной пленки», — отметили в пресс-службе.

Чтобы устранить загрязнение, специалисты обработали поверхность воды специальным средством и установили дополнительное боновое заграждение. Угрозы для жизнедеятельности флоры и фауны нет. Специалисты «Мосводостока» продолжают контролировать ситуацию.

Из-за разлива маслянистого вещества в Яузе пострадали утки. Для восстановления их отправили в Московский зоопарк. Некоторые птицы погибли. Последствия загрязнения реки попали на видео.