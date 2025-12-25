Из-за разлива маслянистого вещества в Яузе пострадали утки

Прокуратура Москвы и специалисты Департамента природопользования провели проверку из-за загрязнения реки Яуза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура тщательно изучает все детали и причины случившегося.

Сейчас загрязнение остановлено, акватория очищена, взяты пробы воды в разных местах. Птиц отправили на восстановление в Московский зоопарк.

«Установлено, что на водной поверхности был зафиксирован разлив маслянистого вещества. В результате пострадали водоплавающие птицы — утки», — уточнили в прокуратуре.

Летом в Солнечногорске очистили два водоема: пруд в деревне Гигирево и реку Горетовку в поселке Голубое. Работы провели специалисты управления ЖКХ и экологии совместно с МКУ «СолнСпас».

Кроме того, работы по сохранению и реабилитации рек прошли в Мытищах. Добровольцы достали мусор из реки Клязьмы.