«Не жильцы». Разлив нефтепродуктов в Яузе убил уток, кто виноват? Разлив маслянистой жидкости в Яузе, из-за которого погибли утки, сняли на видео

Разлив маслянистого вещества произошел на поверхности Яузы. Погибли и пострадали утки. Подробности — в материале 360.ru.

В Московский зоопарк накануне отправили 90 уток, пострадавших из-за разлива маслянистой жидкости в реке. Об этом 360.ru рассказал эколог Жора Каваносян, который занимается спасением птиц. По его словам, эвакуацию пернатых начали 24 декабря. «Сегодня еще не было информации с полей», — отметил он.

Прокуратура Москвы совместно со специалистами департамента природопользования начала проверку из-за загрязнения реки Яуза. В пресс-службе ведомства подтвердили, что птиц отправили на восстановление в зоопарк. «Установлено, что на водной поверхности был зафиксирован разлив маслянистого вещества. В результате пострадали водоплавающие птицы — утки», — сказали в прокуратуре. Работники ГУП «Мосводосток» исследовали русло реки Яуза.

В результате обследования было обнаружено вытекание маслянистого вещества из оголовка коллектора. Остаточные следы сброса фиксировались ниже по течению. Ранее на оголовке был установлен бон, фиксирующий сброс, однако часть загрязняющих веществ прошла под ним. ГУП «Мосводосток»

Сейчас устанавливают дополнительный изолирующий бон и обрабатывают поверхность раствором «Стикойл-эко». Взяли пробу воды для анализа в лаборатории ГУП «Мосводосток». Проводится исследование места возможного выброса загрязняющих веществ и поиск источника их появления.

Житель района Олег рассказал 360.ru, что дела из-за загрязнения реки обстоят плохо. «Вернулся пару часов назад, достаточно птиц с испорченным оперением, промокли насквозь, не жильцы. Бедолаги пытаются и отмыться, и согреться одновременно, что в их случае невозможно. Я штук пять видел в одном месте, одну мертвой», — поделился он. Олег отметил, что специалисты нашли, где был слив нефтепродуктов. «Вытекло много, чтоб так загрязнить, явно надо сильно постараться», — сказал собеседник 360.ru. Как отметили в прокуратуре, в настоящее время дальнейшее распространение загрязнения остановлено, проведена очистка акватории, отобраны пробы воды на различных участках.