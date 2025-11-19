Вагоны-цистерны с газовым конденсатом вспыхнули на границе Свердловской области

«СвЖД»: два вагона-цистерны загорелись на перегоне Шамары — Кордон

Крупный пожар произошел на железнодорожных путях на границе Пермского края и Свердловской области. Загорелись два вагона-цистерны, сообщила пресс-служба «Свердловской железной дороги».

«В 17:47 местного времени на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда», — рассказали представители компании.

К месту происшествия выехали два пожарных поезда. Движение на перегоне перекрыли, «СвЖД» предупредила о возможны задержках пассажирских составов.

Воспламенившиеся цистерны перевозили газовый конденсат, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК. По информации следователей, загорелись три цистерны в составе одного грузового поезда Лембей — Лужская. Началась доследственная проверка с допросом свидетелей и должностных лиц.

