Часть россиян покинула аэропорт Антальи после пожара в самолете

Часть россиян, которые находились в загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100, покинули аэропорт. Об этом заявили в Генконсульстве России в Анталье.

«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание», — подчеркнули в пресс-службе.

Российских туристов, которые должны были вернуться на родину обратным рейсом, разместили в гостинице до прилета резервного самолета.

В дипмиссии отметили, что после получения данных о пожаре к месту происшествия оперативно направили сотрудников Генконсульства РФ в Анталье, пассажирам оказали необходимую помощь.

ЧП с самолетом, прилетевшим в Анталью из Сочи, произошло накануне. Во время посадки у воздушного судна загорелся один из двигателей. Как рассказала одна из пассажирок, находившиеся на борту люди испытали сильный стресс.