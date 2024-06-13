Загорелось нежилое здание рядом с ОКБ «Сухого» на Боткинском проезде

Источник 360.ru: на Боткинском проезде загорелся 4 этаж нежилого здания

В Москве загорелось неэксплуатируемое здание на Боткинском проезде. Огнем охвачено 80 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Пожар разгорелся на четвертом этаже нежилого здания. Огонь перекинулся на крышу и общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По информации источника, водоисточники в здании отсутствуют.

По информации MSK1.ru, загоревшееся здание находится рядом с конструкторским бюро «Сухого». В МЧС подтвердили факт возгорания и добавили, что ОКБ огнем не тронуто. Пожарные уже работают на объекте.

На севере Москвы утром 13 июня неизвестный пытался поджечь чайхану. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.

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