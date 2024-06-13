Мужчина в Москве поджег чайхану
Источник 360.ru: мужчина поджег дверь ресторана на Головинском шоссе в Москве
На севере Москвы утром 13 июня неизвестный пытался поджечь ресторан. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщил источник 360.ru.
Спасателей вызвали в чайхану на Головинском шоссе, 1а в 05:21. По словам очевидцев, пьяный мужчина вошел в ресторан, разлил бензин и поджег.
Пожарные прибыли за несколько минут. Они выяснили, что незнакомец поджег дверь чайханы на первом этаже разноуровневого административного здания. В тот момент в ресторане находились несколько человек, никто не пострадал. Огонь потушили до приезда экстренных служб.
Другой пожар произошел в Москве 12 июня. В 1-м Боткинском проезде случилось возгорание на территории завода. К месту ЧП отправили несколько пожарных машин.