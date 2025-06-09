Загорелась крупнейшая гимназия в Горно-Алтайске

Возгорание произошло на крыше гимназии № 3 на Больничной улице, 13 и распространилось на площади в тысячу квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое пламя, затем занялись проливкой конструкций. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В тушении задействованы 60 специалистов и 18 единиц техники.

В гимназии учатся около двух тысяч человек, это крупнейшее общеобразовательное учреждение Горно-Алтайска, сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак в Telegram-канале. Причина возгорания неизвестна. Ремонт начнется в ближайшее время, чтобы 1 сентября школьники вернулись в свое здание.

«Запланированные в гимназии ЕГЭ будут перенесены на другую площадку. Пришкольный лагерь продолжит работу в здании филиала гимназии в микрорайоне Заимка», — объявил глава региона.

В Сургуте при пожаре в многоэтажке спасатели реанимировали кота. Ему подали кислород и провели массаж сердца.