Спасение кота при пожаре в Сургуте попало на видео

В Сургуте пожарные при возгорании в многоэтажке не только спасли жильцов, но также нашли и вернули к жизни кота. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В Сургуте в 12-этажном доме загорелась квартира на первом этаже. Огнеборцы в спасустройствах вывели двух жильцов — взрослого и ребенка. Всего же спасатели эвакуировали 30 жильцов, среди которых было 10 детей.

«При тушении квартиры пожарный Илья Поляков обнаружил бездыханного кота. Сотрудник вынес животное на свежий воздух, сделал кислородную поддержку и массаж сердца», — рассказали в МЧС.

Реанимационные мероприятия увенчались успехом и кот выжил.

В министерстве уточнили, что пожар произошел еще 28 мая. Его тушили 19 спасателей и шесть единиц техники.

В начале года столичные огнеборцы спасли кота, наглотавшегося дыма при пожаре в квартире. Животному дали подышать из кислородного баллона, чтобы он пришел в себя.