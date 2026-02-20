Загадочный предмет сбросили на парашюте в Армавире

В Армавире в районе Армавирского аграрно-технологического техникума на парашюте приземлился неизвестный объект. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Устройство, прикрепленное к парашюту, может быть взрывоопасно. На месте происшествия работают саперы и экстренные службы.

Подробности выясняются. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что парашют упал на проезжую часть. Территорию оцепили.

Ранее в дом на юге Москвы доставили подозрительную посылку. Курьер принес коробку, адресованную некой Татьяне, и сказал, что он «помогающий человеку по подрывам». Эксперты изучили содержимое посылки и пришли к выводу, что она не представляет опасности.