«Помогаю по подрывам». В московскую многоэтажку доставили подозрительную посылку

«После дословно сказал: "Я гражданин, помогающий человеку по подрывам"», — отметил источник.

Полицию вызвали к дому на Ясеневой улице. Заявитель сообщил, что получил посылку от курьера, которую не ждал.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видна коробка, адресованная некой Татьяне. Территорию вокруг дома оцепили.

После изучения содержимого специалисты пришли к выводу, что никакой угрозы коробка не представляет.

Загадочная посылка прибыла в тот же дом, где 22 декабря прошлого года произошло покушение на генерал-лейтенанта Генштаба ВС России Фанила Сарварова. Злоумышленники подорвали автомобиль военного на парковке по улице Ясеневой в Москве. Повреждения получили и не менее семи припаркованных машин. В Следственном комитете завели уголовное дело и не исключили причастность украинских спецслужб.