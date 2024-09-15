Тело ученого нашли в институте в Протвине

Тело кандидата наук обнаружили в его кабинете в институте физики в Протвине

Тело кандидата физико-математических наук обнаружили в его рабочем кабинете в Институте физики высоких энергий. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Здесь прямо в кабинете найден <…> 49-летний ученый, кандидат наук. Он работал над докторской, задерживался допоздна, и тело нашли только вечером», — говорится в сообщении

По информации канала, у мужчины не было явных причин для суицида, но его коллеги сообщили, что он остро переживал развод с женой.

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