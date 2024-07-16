Мужчина сбросил школьницу с 17-го этажа в Ижевске и покончил с собой

СК: в Ижевске мужчина выбросил 11-летнюю девочку из окна многоэтажки

В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17-го этажа дома и, предположительно, свел счеты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба СК по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, возле жилого комплекса на улице 10 лет Октября обнаружили тела 11-летней девочки и 25-летнего мужчины.

После падения с высоты пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. По предварительной версии, мужчина совершил суицид.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, житель Ижевска имел проблемы с психическим здоровьем.

Ранее в Барнауле отец выбросил маленькую дочь из окна вокзала. После этого он попытался сбежать, но попал под поезд. Мужчину госпитализировали.

До этого в Комсомольске-на-Амуре няня взяла ребенка в гости к соседу. Когда девочка стала плакать, пьяный хозяин квартиры сбросил ее с балкона третьего этажа.