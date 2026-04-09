Заезд двух девушек на капоте Mitsubishi Lancer в Уфе попал на видео

В Уфе две полураздетые девушки в сапогах на высоких каблуках устроили опасный заезд на капоте легковушки. Видео с ночной поездкой оказалось в распоряжении 360.ru.

В кадре две молодые девушки сидят на капоте легкового автомобиля во время движения по трассе. При этом их наряды достаточно откровенны: короткие футболки, белье, сапоги на высоком каблуке и портупеи. Наряды явно не соответствуют ни способу передвижения, ни погоде.

Пресс-служба башкирской Госавтоинспекции сообщила о назначении штрафов за нарушение правил дорожного движения двум девушкам 18 и 20 лет, прокатившимся по уфимским дорогам неподобающим способом. Также к административной ответственности привлекли 22-летнего водителя Mitsubishi Lancer, на котором сидели любительницы экстрима. Его наказали за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки пассажиров.