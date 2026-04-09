Полуголые девушки на капоте машины привлекли внимание инспекторов Уфы

Ночная поездка по набережной Уфы обернулась штрафом для водителя Mitsubishi Lancer и двух его пассажирок, усевшихся на капот в откровенных нарядах. Об этом сообщила пресс-служба башкирской Госавтоинспекции.

Внимание сотрудников привлекло видео, которое распространилось по городским телеграм-каналам, с ехавшими на капоте иномарки двумя полуголыми девушками. Автор ролика рекомендовал пассажиркам одеться, потому что погода совсем не теплая.

В пресс-службе заявили, что автомобилем управлял 22-летний водитель, которому выписали штрафы за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки людей. Также к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли двух пассажирок 18 и 20 лет.

В минувший вторник, 8 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса задержали в Киселевске находившегося в федеральном розыске местного жителя. Мужчина управлял иномаркой без номеров и не остановился по требованию правоохранителей. Задержать лихача инспекторы смогли, только прострелив ему колеса в ходе погони. Против водителя составили 27 протоколов, а суд назначил ему штрафы и отправил под арест.