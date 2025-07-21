Задымление произошло в отделении реанимации больницы в Москве

Задымление случилось в отделении реанимации МКНИЦ Больница No 52. Об этом сообщил Telegram-канал Московской медицины.

ЧП случилось из-за неисправности облучателя-рециркулятора воздуха. Медики быстро отреагировали на происшествие до приезда спасателей. Никто не пострадал.

«В помещении на момент происшествия находились четыре пациента, которые были оперативно переведены в другие отделения реанимации стационара. Больница продолжает работать в штатном режиме», — заявили в публикации.

Ранее в жилом доме на Юбилейной площади в Великих Луках взорвался газ. Четыре человека пострадали. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, одного из них отвезли в больницу. После взрыва начался пожар, на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и врачи. Администрация города оказала всестороннее содействие спасателям.