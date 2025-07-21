В жилом доме в Великих Луках взорвался газ, пострадали четыре человека

губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников/Telegram

В жилом доме на Юбилейной площади в Великих Луках прогремел взрыв. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пострадали четыре человека, одному из них понадобилась госпитализация. После взрыва начался пожар, который сейчас удалось локализовать. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

Администрация города пообещала всестороннее содействие силовым и экстренным службам.

Ранее газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирской области, пожара не последовало. Из-под завалов извлекли тело одного погибшего. На месте работали 110 спасателей и множество различной техники, в том числе разведывательные беспилотники.

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