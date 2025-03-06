Задержанный за взрыв в отделении банка в Москве признался в содеянном на камеру

Полиция задержала 20-летнего фигуранта, которого подозревают в подрыве банкомата в торговом центре «Свиблово» в Москве. Кадры 360.ru предоставили в ГУ МВД России по столице.

Лица подозреваемого на записи не видно. Он сразу же признает, что задержали его «за ограбление». На уточняющие вопросы мужчина отвечает, что взорвал банкомат в торговом центре — бросил в купюроприемник три петарды.

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что установить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленника задержали в его квартире на Енисейской улице, а затем доставили в ближайшее отделение полиции.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело. Фигуранта пока не обвинили в попытке ограбление — дело расследуется по статье «Хулиганство» (статья 213 Уголовного кодекса России). В ведомстве обратили внимание, что позднее, после проверки всех собранных материалов, его дело могут переквалифицировать.

Ранее источник прислал в редакцию 360.ru видео с места взрыва банкомата в ТЦ «Свиблово».