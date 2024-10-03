Задержанные украинские шпионы признались, что должны были выкрасть ребенка

Украинские шпионы, задержанные на границе с Литвой, признались, что помимо добычи информации должны были выкрасть ребенка из России. Заявление ФСБ процитировал телеканал RT .

«Сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — сообщили в спецслужбе.

Ранее гражданин Украины получил в ЛНР 13 лет колонии за шпионаж в пользу украинской военной разведки.

Кроме того, в конце мая россиянина в Воронежской области приговорили к 24 годам за убийство и госизмену.

Мужчина хотел перейти на сторону украинской террористической организации, чтобы воевать против России, а для демонстрации своей решимости в этом застрелил таксиста.