Россиянина осудили на 24 года за госизмену и убийство таксиста
ФСБ: россиянину дали 24 года за убийство и госизмену
Россиянина осудили на 24 года за убийство таксиста и попытку перейти на украинскую сторону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Приговор в отношении Александра Шевченко вынес Воронежский областной суд. Мужчина пытался вступить в состав украинской террористической организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.
«Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста», — рассказали правоохранители.
Россиянина приговорили к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Его осудили по статье о госизмене.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. Его также заподозрили в государственной измене.