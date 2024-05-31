Россиянина осудили на 24 года за госизмену и убийство таксиста

ФСБ: россиянину дали 24 года за убийство и госизмену

Россиянина осудили на 24 года за убийство таксиста и попытку перейти на украинскую сторону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Приговор в отношении Александра Шевченко вынес Воронежский областной суд. Мужчина пытался вступить в состав украинской террористической организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

«Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста», — рассказали правоохранители.

Россиянина приговорили к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Его осудили по статье о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. Его также заподозрили в государственной измене.