Верховный суд ЛНР вынес приговор украинцу, шпионившему в пользу ГУР

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) вынес приговор гражданину Украины Виктору Солдатко. Его признали виновным в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС .

Суд установил, что в январе 2023 года Солдатко добровольно собирал сведения о дислокации российских военнослужащих на территории Новопсковского района ЛНР и передавал эту информацию через Telegram украинской военной разведке — Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Солдатко к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в сообщении.

Ранее другого украинца приговорили к 14 годам колонии за сбор данных о действиях российских зенитно-ракетных подразделений в Запорожской области.