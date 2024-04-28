Задержанному студенту МГУ предписали покинуть Россию в течение трех дней | 360°

Происшествия

28 апреля 2024, 16:23

Задержанному студенту МГУ предписали покинуть Россию в течение трех дней

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Украинского студента МГУ, арестованного в столице за попытки собрать средства для ВСУ и распространение информации националистического характера, обязали покинуть Россию в течение трех дней. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Студента факультета медицины Сергея Г. арестовали 26 апреля на 12 суток за возбуждение ненависти, унижение человеческого достоинства. У молодого человека есть паспорт Украины, на получение гражданства России он документы не подавал.

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Сергей Г. проживал в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте. Он неоднократно размещал в Сети призывы собрать деньги для украинской армии.

Ранее в Волгоградской области задержали двух человек по подозрению в участии в проукраинской запрещенной организации. В ходе обысков у них нашли оружие и боеприпасы.

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