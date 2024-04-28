Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 12:39 Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве РИА «Новости»

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Тверской районный суд Москвы арестовал украинского студента, которого задержали за размещение информации националистического характера и попытку собрать в интернете деньги для ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Молодой человек учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ, является уроженцем Одессы. В социальной сети он организовывал сбор для ВСУ, а также размещал лозунги и националистические призывы.

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На заседании 26 апреля суд арестовал студента на 12 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Арестованный сообщил, что у него паспорт гражданина Украины, заявление на получение российского гражданства студент не подавал.

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