Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ | 360°

28 апреля 2024, 12:39
Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ
Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве
Тверской районный суд Москвы арестовал украинского студента, которого задержали за размещение информации националистического характера и попытку собрать в интернете деньги для ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
Молодой человек учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ, является уроженцем Одессы. В социальной сети он организовывал сбор для ВСУ, а также размещал лозунги и националистические призывы.
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На заседании 26 апреля суд арестовал студента на 12 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Арестованный сообщил, что у него паспорт гражданина Украины, заявление на получение российского гражданства студент не подавал.
Оперативники ФСБ в Волгоградской области задержали членов запрещенной проукраинской организации. Во время обыска у них изъяли оружие и взрывчатку.
Суд
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МГУ
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