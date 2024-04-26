Членов запрещенной проукраинской организации задержали в Волгоградской области | 360°

Общество 26 апреля 2024, 09:49 Членов запрещенной проукраинской организации задержали в Волгоградской области ФСБ: в Волжском задержали членов организации National-Socialism/White Power

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Оперативники в городе Волжском Волгоградской области задержали двух членов ячейки проукраинской запрещенной организации National-Socialism/White Power*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С марта по ноябрь 2023 года задержанные повредили 16 машин с символикой спецоперации или принадлежащие выходцам из Центральной Азии и Северного Кавказа.

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В ходе обысков после задержания у фигурантов нашли взрывное устройство, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, четыре килограмма пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации. На допросе члены террористической ячейки рассказали, что держали связь с инструкторами организации на Украине и получили все необходимые инструкции.

В ФСБ уточнили, что в качестве объектов террористических атак задержанные выбрали пункты общепита и массового скопления людей, местный военкомат и отдел полиции.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Брянске.

*организация признана террористической и запрещена в России