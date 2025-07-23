Задержан региональный редактор Ura.ru Игорь Сергеев. К нему не могут попасть адвокаты

По данным журналистов, он будет свидетелем по делу еще одного сотрудника агентства Дениса Аллаярова.

К Сергееву не могут попасть адвокаты, где он сейчас находится – неизвестно. Силовики нагрянули к нему утром.

Аллаярова задержали 5 июня. На следующий день арестовали и обвинили в передаче взятки в 20 тысяч рублей должностному лицу. Свою вину журналист не признал.

По версии следователей, он передал деньги начальнику уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу Андрею Карпову, который также является его дядей. Правоохранителя до этого задержали за другое преступление.

В Ura.ru назвали эту ситуацию давлением на СМИ и заявили, что Карпов специально оклеветал родственника, чтобы смягчить наказание за свое нарушение.