Задержан региональный редактор Ura.ru Игорь Сергеев. К нему не могут попасть адвокаты

Shot: регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева задержали

Фото: РИА «Новости»

Регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева задержали силовики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, он будет свидетелем по делу еще одного сотрудника агентства Дениса Аллаярова.

К Сергееву не могут попасть адвокаты, где он сейчас находится – неизвестно. Силовики нагрянули к нему утром. 

Аллаярова задержали 5 июня. На следующий день арестовали и обвинили в передаче взятки в 20 тысяч рублей должностному лицу. Свою вину журналист не признал. 

По версии следователей, он передал деньги начальнику уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу Андрею Карпову, который также является его дядей. Правоохранителя до этого задержали за другое преступление. 

В Ura.ru назвали эту ситуацию давлением на СМИ и заявили, что Карпов специально оклеветал родственника, чтобы смягчить наказание за свое нарушение.

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