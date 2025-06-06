Арестованный редактор Ura.ru Аллаяров не признал вину

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров, которого заключили под стражу по делу о взятке, отказался признавать свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я не признаю вину, я просто выполнял свою журналистскую работу», — сказал редактор в зале суда после озвученного судьей решения об отказе в домашнем аресте.

Адвокат журналиста Светлана Герасимова заявила, что будет обжаловать решение о заключении под стражу. Она подчеркнула, что доказательств передачи взятки силовики не нашли при обысках ни в редакции, ни по адресам жительства.

По версии следствия, Аллаяров передал 20 тысяч рублей начальнику уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу Андрею Карпову, который приходится ему родным дядей. Правоохранителя ранее задержали за другое преступление.

В информационном агентстве назвали происходящее давлением на СМИ и заявили, что Карпов оклеветал родственника в надежде получить более мягкое наказание.