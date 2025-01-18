Задержан курьер, забравший вторую часть денег у советского разведчика

Столичные правоохранители задержали курьера, забравшего у 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика вторую часть денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Злоумышленники реализовали преступную схему, внушив пенсионеру, что деньги, находящиеся на банковских вкладах его супруги, пытаются похитить. Они предложили ему их срочно снять.

«С поличным задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег у пенсионера», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Центрального административного округа занимается установлением всех обстоятельств произошедшего.

В надзорном ведомстве также напомнили, что никогда не нужно выполнять телефонные указания неизвестных лиц, независимо от того, кем они представляются.

До этого издание НСН сообщило, что аферисты убедили пенсионера поучаствовать в мнимой поимке преступников. Лазовик, обманутый мошенниками, выбросил в окно квартиры неизвестному человеку деньги, но позже обратился в полицию, заявив об обмане.