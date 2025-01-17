Советский разведчик выбросил в окно мошенникам миллион рублей

Бывший советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой аферистов в Москве. Они обманом выманили у него более миллиона рублей, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Мошенники позвонили Лазовику в мессенджере и убедили его в том, что нужно отдать свои сбережения. В результате пенсионер выбросил в окно квартиры неизвестному человеку более одного миллиона рублей.

Когда пожилой мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Саратове на уловки аферистов попался бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый. Мошенники общались с ним от лица «сотрудников ФСБ» в течении двух с половиной месяцев. Храпатый перевел им 87 миллионов рублей и передал четыре банки черной икры.