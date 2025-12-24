Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили второй за ночь беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого градоначальник сообщил о сбитом дроне в 4:17. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Ситуацию в городе держат под контролем.

Вчера утром дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 15 украинских беспилотников в течение двух часов — с 07:00 до 09:00. Большинство БПЛА сбили над территорией Белгородской области — 14, также один дрон уничтожили над Воронежской.

При этом в ночь на 23 декабря средства ПВО ликвидировали 29 вражеских беспилотников. БПЛА сбили в Ростовской, Белгородской и Курской областях, а также в Ставропольском крае, Калмыкии и Крыму.