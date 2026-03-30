За ночь силы ПВО уничтожили 10 беспилотников в Воронежской области
За ночь силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников в пяти районах и одном городском округе Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов поврежден автомобиль», — написал он.
Гусев отметил, что после падения обломков сбитых дронов начался пожар в лесополосе в одном из районов области. Огонь оперативно потушили.
До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что за ночь средства ПВО ликвидировали три беспилотника над регионом. В результате ЧП никто не пострадал, режим беспилотной опасности и план «ковер» отменили.
Также оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Краснодаре из-за падения фрагментов сбитых БПЛА пострадали три человека — один взрослый и двое детей.