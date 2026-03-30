За ночь силы ПВО сбили три дрона в Пензенской области

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника над Пензенской областью. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере МАХ .

«Ночью на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбиты три беспилотных летательных аппарата», — написал он.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Режим беспилотной опасности и план «ковер» отменили.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Краснодаре из-за падения обломков уничтоженного дрона пострадали три местных жителя — один взрослый и двое детей. Им оперативно оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

До этого появились данные, что в Прикубанском округе Краснодара несколько квартир получили повреждения. В многоэтажном доме выбило стекла, также был поврежден один из балконов.